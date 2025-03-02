Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve tasfiye çağrısının ardından tekrar başlayan Anayasa'da vatandaşlık tanımıyla ilgili tartışmalara ilişkin olarak açıklama yaptı.

Uçum, eski paylamışını "Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez" notuyla tekrar paylaştı. MHP'li Yıldız da Uçum'a sosyal medya hesabından destek verdi.

Uçum'un paylaşımına yanıt veren MHP'li Feti Yıldız ise şunları yazdı:

"Sayın Uçum, bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor. Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları izliyoruz… Not ediyoruz."