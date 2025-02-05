Kick Boks Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanma geleneğini bu yılda sürdüren Abdussamet Uğurlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

21-25 Ocak tarihlerinde Antalya’da yapılan Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 59 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazanan Abdussamet Uğurlu beraberinde antrenörü Aydın Fırat ile birlikte ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Fırat ve Uğurlu çalışmaları ve katıldıkları şampiyona hakkında bilgiler verdiler göreve yeni atanan Mustafa Dalkıran’a yeni görevinde başarılar dilediler.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran ise şampiyon olan Abdussamet Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.