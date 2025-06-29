Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaş, üçüncü yılını geride bırakırken cephe hattında kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ukrayna ordusuna ait kamikaze drone, Rus askerini hiç beklemediği bir anda hedef aldı.

Olay, cephe hattına yakın bir bölgede bulunan taşınabilir tuvalette yaşandı. Kayda alınan görüntülerde, tuvalete giren bir Rus askerinin Ukrayna'ya ait kamikaze drone tarafından takip edildiği ve saniyeler içinde tuvaletin füze ile vurulduğu görüldü.

Saldırı anı drone kamerasına saniye saniye yansırken, ortaya çıkan görüntüler hem savaşın geldiği noktayı hem de teknolojinin çatışmalarda nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi. Ukrayna basınında paylaşılan videoya