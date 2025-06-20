Çorum Ülkü Ocakları’nda başkanlığına Abdullah Dalyan atandı.

Yaklaşık 6 yıldır İl Bşkanlığı görevini yürüten Orhan Tosik, görevini Abdullah Dalyan’a devretti.

Devir teslim törenine Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.

Orhan Tosik, görev süresince taşıdığı sorumluluğun bilinciyle hareket ettiğini vurgulayarak birlikte görev yaptığı teşkilat mensuplarına, ilçe ocak başkanlarına, desteklerini esirgemeyen tüm gönüldaşlarına ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a teşekkürlerini iletti.