Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığına atanan Abdullah Dalyan, göreve başlamasının ardından yönetimiyle birlikte ilk olarak Çorum Şehitliğini ve Ülkücü Şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Şehitlik ziyaretinde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şehitlik ziyaretinin ardından açıklama yapan Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in kutlu ocağı olan Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine başlamanın onur ve sorumluluğunu derin bir şuurla taşımaktan şeref duyduğunu belirterek, “Bu müstesna göreve ilk adımımı atarken, ilk ziyaretimizi Çorum’umuzda ebediyete irtihal etmiş Ülkücü Şehitlerimizin ve terörle mücadelede canlarını vatan için feda etmiş kahraman şehitlerimizin kabirlerine gerçekleştirdik.

Çünkü bizler, bu davayı sadece bir görev olarak değil; şehitlerimizin kanıyla sulanmış bir emanet, ecdadımızdan bizlere intikal eden kutsal bir bayrak ve Türk gençliğinin yarınlarına dair taşıdığımız bir mesuliyet olarak görüyoruz. Kabrini ziyaret ettiğimiz her bir şehidimizin ardından bir kez daha inandım ki; bu dava sadece bir siyasi mücadele değil, aynı zamanda bir inanç, bir ahlak ve bir ülküdür. İşte bu inançla, Ülkü Ocakları gibi Türk gençliğinin milli ve manevi temeller üzerinde şekillendiği bir yuvada görev almak, benim için şereflerin en büyüğüdür” dedi.

“Bu kutlu görev süresince Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin izinde, Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin çizdiği hedefler doğrultusunda, Türk-İslam ülküsüne bağlılıkla, gençliğimizi vatanına, milletine, dinine, devletine sadık bir şekilde yetiştirmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan çalışacağız” diyerek açıklamasına devam eden Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığına atanan Abdullah Dalyan, “Bizim görev anlayışımız; mevki değil mesuliyet, makam değil hizmettir. Davamızın istikbali için her bir genç kardeşimize ulaşmak, onları fikriyle, ahlakıyla, duruşuyla örnek birer Türk genci haline getirmek boynumuzun borcudur. Çorum Ülkü Ocakları olarak, gençliğimizi sokaktan değil ocaktan yetiştirecek, bilgiyle donatacak, ahlakla besleyecek ve şuurlu bireyler olarak Türk milletinin hizmetine sunacağız.

Bu yolda bize destek olan tüm dava arkadaşlarıma, büyüklerime ve gönüldaşlarıma teşekkür eder, bu görevin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. Rabbim bizleri, şehitlerimizin emanetine ve milletimizin güvenine layık eylesin” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)