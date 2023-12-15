Tahmini Okuma Süresi: dakika

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Çorum Belediyesi tarafından tarihi meydan projesi kapsamında başlatılan Ulu Cami çevresindeki çevre düzenlemesi çalışmalarının eziyete döndüğünü söyledi.

Çalışmalar sebebiyle çevrede faaliyet gösteren esnafların araç ve insan hareketliliğinin kalmadığını ve devam eden süreçte işlerinin ciddi derecede olumsuz etkilendiğini ifade ederek yapılan çalışmaların biran önce tamamlanmasını istediklerini aktaran Bedii Onan, “Ulu Cami önündeki künyede inşaat işinin 360 gün olarak belirtilmesine rağmen tadilat/yenileme çalışmalarının devam ettiğini ve yakın bir süreçte caminin ibadete açılma ihtimali olmadığını vatandaşlarımızın genel kanaati olarak belirtelim” dedi.

Yapılan çalışmaların Osmancık Caddesine doğru akacak trafik düzenine sıkıntı oluşturacağını ifade eden Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sözde kültür yolu çalışmaları eski Emlak Bankası ve Ziraat Bankası binaları yıkılarak çevredeki yolların daraltılıp, saat kulesi yönüne çıkış yolunun iptal edildiğini gözlemledik. Yıkılan bankalara ait alanların neredeyse büyük kısımlarının taş ve beton altında olduğunu, Osmancık caddesi yönüne doğru olan yolun tek bir aracın geçebileceği genişliğe indirildiğini gördük.

Yapılan çalışmaların Osmancık caddesine doğru akacak trafik düzenine sıkıntı oluşturacağını, esnafın ticari faaliyetini de olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Keza Osmancık caddesinden saat kulesi yönüne çıkış tamamen kapatılmış, bu yöne devam edecek araçlar ya Tanyeri İlkokulu-Emir Ahmet Cami önünden Gazi Caddesine çıkış yapmak zorunda kalacaklar veya Paşa Hamamı çevresinden Taşhan Caddesi üzerinden daha uzun bir yol kat edip, İnönü Caddesine çıkarak varmak istedikleri istikameti bulacaklar.

Şehir içindeki sıkışıklık göz önüne alındığında oluşacak yoğunluk, bahsettiğimiz caddeleri taşıyamayacağı bir trafik yükü ile karşı karşıya bırakacaktır. Mevcut yolların genişliği, otopark sorunları ve gün içindeki yolu kullanan araç sayısı ve gözlemlerimiz bu çalışmaların ciddi bir trafik sorununu da yanında getireceği yönündedir. Ayrıca yol güzergâhının uzaması da araçlar için ciddi akaryakıt sarfiyatına ve ekonomik maliyete neden olacaktır.

Yerel seçimler öncesi yapılan çalışmaların yağışların devam ettiği mevcut günlerde ısrarla devam ettirilmesi Saat Kulesi ve çevresini geçiş için kullanan vatandaşları da çamur deryası içinde yürümeye mecbur bırakmaktadır. Ara sokaklara geçiş alanlarının paravanlar ile çevrilmiş olması zabıta grup noktası önünde bırakılan dar aralık özelikle başta hanımlar olmak üzere vatandaşlarımızın geçişi için hiç uygun değildir. Çevre düzenlemesi yapılırken yolun ve alanın tamamen kapatılması yerine kısmen kapatılıp, yaya kullanımına açık olması gerekirdi.

ÇESOB çevresinde faaliyet gösteren sanayi esnafı, eski trafo binasının metruk halde olduğunu ve burasının rastgele insanlar tarafından kullanıldığı konusunda şikâyetlerde bulunmaktadır. Çevre esnafı metruk haldeki trafo binasının belediye tarafından yıkılmasını talep etmektedir. Yine sanayi esnafının çöp dökme ve toplama konusunda var olan düzensizlikler karşısında çalışma yapılması yönünde istekleri vardır. Sanayi esnafının şikâyet ve taleplerine kulak verilmelidir.

Belediye Başkanını ön plana çıkaran afişlerin şehrin her tarafında reklam panolarında yer aldığını gözlemliyoruz. Bir şehir sakini olarak Çorum Belediyesinin ve belediye yönetiminin neyi yaptığı, neyi yapamadığını görebiliyoruz. Yapılanı kullanan, hizmetten faydalanan her vatandaşımız da görecektir. Lakin belediye başkanının çalışkan ve şehir gibi temiz olduğuna dair afişlerin verdiği mesajları farklı yorumladık. Bu faaliyetlerin tekrardan reklama çıkarılmasının gereğinin olmadığını, var olan afişleme çalışmalarının esas maksadının yerel seçimler için yapıldığı kanaatindeyiz. Nihayetinde bu çalışmalar için harcanan paranın belediye bütçesinden çıktığını ve esasında harcanan paranın Çorum halkının parası olduğunu, reklam ve tanıtım için harcanan paraların hizmet maksatlı kullanılması gerektiğini ifade ediyoruz. Belediye başkanını ve belediye yönetimini takdir edecek ve seçimlerde kimi seçeceğini tercih edecek olan da kıymetli Çorum halkı olacaktır.”