Ulu Cami’nin lavabo ve şadırvanları yenilendi.

Tarihi Ulu Cami’nin restorasyon çalışmaları devam ederken Çorum Belediyesi de caminin tuvalet, lavabo ve şadırvanlarını yenilenen camiye yakışır şekilde bakım ve onarımdan geçirdi.

Çalışma kapsamına lavabo ve şadırvanların tüm taş mermer yüzeyleri yenilendi.

Çürüyen ve yıpranan CNC kesim yıldız formlu sac motiflerin yerine Selçuklu motifleri yapıldı, ahşap yüzeyler temizlenerek boyandı.

Ayıca tuvaletlerin mermer tezgâhları ve bataryaları da değiştirilerek yenilendi.

Ulu Cami’nin Çorum için önemine değinen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yapılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte camimizin aslına uygun tüm güzellikleri yeniden ortaya çıkmış durumda. Biz de Çorum Belediyesi olarak camimiz ibadete açıldığında yepyeni abdesthaneleri olsun istedik. Yaptığımız çalışmalarla tarihi camimizi şehrimize yakışır hale getirdik. Tarihi camimizin yeniden ibadete açılacağı ve omuz omuza saf tutacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.