Olay yerine gelen sahil güvenlik, jandarma ve polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, Trabzon Üniversitesi öğrencisi Ümran A .'ya ait olduğu belirlendi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bir genç kız cesedi bulundu. Cesedin Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ümran A.'ya ait olduğu belirlendi.

DENİZDE CESET BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sularında ilçenin Yalıköy mahallesi açıklarında balık kafesleri civarında balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Cesedi bulan balıkçılar Sahil Güvenlik, Emniyet ve Jandarma ekiplerine haber verirken, denizden çıkartılan ceset, deniz polisine ait tekne ile Vakfıkebir Limanı'na getirildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ceset, ardından ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan otopside cesedin Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Giresun nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Ümran A.'ya ait olduğu belirlendi.

DÜN AKŞAM YURDA GİTMEMİŞ

Ümran A.'nın Beşikdüzü Öğrenci Yurdu'nda kaldığı ve dün akşam yurda gitmediği öğrenildi. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. (İHA)