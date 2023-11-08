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AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile Seçim İşleri Başkan Yardımcısı oldu.

AK Parti 31 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un önerisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluru ile seçim işleri başkan yardımcıları atandı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DAN SORUMLU

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sorumlu olarak Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.