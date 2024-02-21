Beşiktaş'ta doğup büyüyen ve semt tarafından tanınan 43 yaşındaki İsmail Karabıyık öldürüldü.

Ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Olay, saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semt sakinleri tarafından tanınan, burada doğup büyüyen kıraathane işletmecisi evli ve kız çocuğu babası İsmail Karabıyık (43), saat 01.00 sıralarında işyerinden ayrılarak bir yan sokaktaki evine gitti. Sabah saatlerinde evinden çıkan Karabıyık, tekrardan kıraathaneye gitti. Bir süre işyerine gelen çalışan, Karabıyık’ı başından vuruşmuş halde kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karabıyık üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek kıraathane girişinde önlem aldı.

Öte yandan olayı duyan Karabıyık’ın aile yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. Aile yakınları sinir krizi geçirirken, yakınları onları teselli etti. Karabıyık’ın babasının 2 ay önce de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat ettiği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının da incelemeleri sonrasında Karabıyık’ın cansız bedeni, cenaze aracına konularak Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan İsmail Karabıyık’ın birçok suçtan emniyette kaydı olduğu, daha önce cezaevine girip hapis yattığı ve bir suçtan aramasının olduğu öğrenildi.