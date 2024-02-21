Çorum’da Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ‘Deprem ve Deprem Dirençli Kentleşme” konulu konferansta konuşan Çorum Mimarlar Odası Başkanı Pınar Karakurt afetlere karşı dirençli şehirler konusunda mimar ve mühendislere hak ettiği değerin verilmediğini söyledi.

Aklın, bilimin ve tekniğin ışında mühendis, mimar ve şehir plancıların birlikte çalışılması, depreme dayaklı kentler inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Karakurt; “Ne yazık ki geçen sene 6 şubat tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen iki büyük deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde ağır yıkımlara neden olmuştur. Yakın çevredeki bazı illerde de küçük çaplı hasarlara sebebiyet vermiştir. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, yüz bini aşkın vatandaşımız yaralanmış, maddi ve manevi zarara uğramıştır. Ülkemizin dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinde yer alması, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulundurması gerçeği ve yaşanılan son felaketten sonra yapılacak inşaatların; doğru zeminde depreme dayanıklı olarak planlanması, doğru tekniklerle ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılması, denetlenmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Tüm meslek odaları, teknik elemanlar, kamu kurum ve kuruluşları, denetleyiciler olarak sorumluluğumuzun bilinci olmamız; yönetmelikleri, uygulama aşamasında tüm teknik detayları doğru uygulayarak/uygulatarak denetimini sağlamamız ve depreme dayanıklı inşaat planlaması yapmamız gerekmektedir. 6 şubat depreminde deprem yönetmeliğinden sonra inşa edilen yapılarında yıkılması imar, yapı, dönüşüm alanlarının, Yapı Denetim ve Afet Yasalarının, ilgili tüm yönetmeliklerin bakanlıklar, TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla yeniden düzenlenmesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Coğrafi konumumuz nedeniyle her an büyük depremler yaşanması beklenen bir ülke olmamıza rağmen, çok daha fazla önem verilmesi gereken mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerine gereken önem verilmemektedir. Ülkemizin temel sorunlarının çözümünü de afetlere karşı dirençli kentleşmenin sağlanabilmesi için mimarlık ve mühendislik mesleğine hak ettiği değerin verilmesi ve aklın, bilimin ve tekniğin ışında mühendis, mimar ve şehir plancıların birlikte çalışması, depreme dayaklı kentler inşa etmeleri gerekmektedir.” ifadelerini kullandı