Türk müziğinin güçlü seslerinden Zara ile Anadolu Rock müziğinin öncü isimlerinden Haluk Levent Çorum'a geliyor.

Çorum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Zara ve Haluk Levent'in 12 Ağustos Salı günü Kadeş Barış Meydanı’nda sahne alacağı duyuruldu.

KEM YAPIM'IN ÇORUM'A JESTİ

Arca Çorum FK’ya uzun süredir destek olan ve har zaman yanında olan Savaş Balçık’ın oğlu Kemal Balçık’ın sahibi olduğu KEM Yapım Çorum’da çekilen filmin ardından Çorum’a bir jest daha yaptı ve iki sanatçısını Çorum’a getiriyor.

12 Ağustos Salı günü Kadeş Barış Meydanında düzenlenecek halk konserinde Zara ve Haluk Levent sahne alacaklar. İki sanatcı Çorumlulara KEM Yapım’ın ikinci hediyesi olacak. Bilindiği üzre KEM yapım tarafından çekilen ‘Al Beni Baba’ filminin çekimleri Çorum’da başladı. Balçık ailesi Çorum’un tanıtımı adına Çorum FK’ya verdiği destek ile birlikte film çekimi sonrasında Türkiye’nin iki ünlü sanatçısını Çorumlularla buluşturarak üçüncü jestide yapıyor.