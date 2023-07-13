''Bunu hiç unutma evlat! Batı hiçbir zaman

uygar olmamıştır ve bugünkü refahı; devam

edegelen sömürgeceliği, döktüğü kan, akıttığı

gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur.

(Aliya İzzetbegoviç)



Srebrenitsa katliamı, 2.dünya savaşından bu yana yaşanmış olan en vahşi soykırımlardan birisi olarak tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. 11-22 Temmuz 1995 tarihleri arasında cereyan etmiş, sözde medeni Avrupa'nın göbeğinde 8000 Bosnalı Müslüman kadın, çocuk ve yaşlı demeden sırf Müslüman oldukları için hunharca katledilmiştir. O gün doğanlar bugün 28 yaşında. Birleşmiş Milletlerin gözetiminde silahları toplanan Bosnalı Müslümanlar silahlandırılan Sırp katillerinin önüne atılmış, Hollandalı askerlerin koruması altındaki Bosnalıların katledilmesi adeta seyredilmiş ve kendi kaderlerine terk edilmişlerdir.

Sonrasında yapılan göstermelik yargılamalar hiçbir işe yaramamış suçlular hak ettikleri cezaları almamışlardır. Şaşırdık mı? Hayır. Zulme uğrayan ve uğratılan Türk ve Müslüman olunca ne adalet kalıyor, ne de insan hakları. Onların adaleti, özgürlüğü Müslümanlara işlemiyor. Ancak biz inanıyoruz ki, adaletin kamçısı bir gün onların yüzüne vuracaktır. Ancak unutmayalım ki, biz koyun olduğumuz müddetçe onlar kurt olmaya devam edeceklerdir.

Bugün hala teröristlere kucak açan, yataklık yapan ve tırlar dolusu silah taşıyanlar medeni Batı değil mi? Peki, biz daha ne kadar tarihin tekerrür etmesine seyirci kalacağız? Hıristiyan Batının Müslümanlara bakışı sorgulanmalıdır. Dünyanın en adaletli yönetimini gerçekleştiren, birçok din ve etnik gruba mensup insanları üç kıtada adil ve sorunsuz bir şekilde yönetmiş olan Türklere karşı bu değişmeyen çifte standardı sorgulamalıyız, yeni nesillere anlatmalıyız ve asla unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Bizi toprağa gömenler tohum olduğumuzu da bilmelidirler.

Bu anlamda bilge insan Aliya İzzetbegoviç'in şu değerli ve anlamlı sözleri tarihin tekerrür etmemesi adına bize yol gösterecektir:

''Savaşta büyük zulme uğradığınız zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.''

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İSVEÇ'in NATO'ya alınması için seferber olan Batı ve Hıristiyan dünyasının verdiği sözlere tekrar bakmak ve tarihte yaşanmış tecrübeler ışığında değerlendirmek gerekir.

- Stoltenberg : İsveç YPG/PYD ve FETÖ'yü desteklemeyeceğini açıkladı.

- İsveç Başbakanı: Yeni iki bir güvenlik diyaloğu kuracağız.

- Nato: Türkiye'nin AB'ye üyeliğine destek sözü verildi.

- Stoltenberg: İsveç Türkiye ile terör konusunda işbirliği yapacak.

- BİDEN: Türkiye'ye F16 ların satışı ile ilgili inancım tam.

Evet, Ülkemizin dış politikada mücadelesi devam ederken şu gerçeği unutmamakta yarar var. O da güç dengesidir. Batı verdiği bu sözleri tarih boyunca yerine getirmediği gibi yine getirmeyecektir. Bunların anladığı tek şey GÜÇ'tür. Güçlü olmaktan başka seçenek yoktur. Bu sebeple; tarihimize, kültürümüze, dilimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, taklitçiliği, ezikliği bir tarafa bırakarak mili şuurla birlik ve beraberlik içinde çok çalışıp üreterek güçlü, tam bağımsız lider bir ülke olacağız başka yolu yok…