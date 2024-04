Pazar günü oynanan Altay-Ahlatcı Çorum FK futbol müsabakasını anlatan spor spikeri Erdoğan Arıkan maç anlatımında Çorum FK'ne ve futbolcularına olumsuz bir tutum sergilemişti. Başkan Oğuzhan Yalçın da bu tutuma bir basın açıklamasıyla sert bir cevap vermişti.

Her şeyden önce Başkanı bu cesur ve haklı çıkışından dolayı tebrik etmek lazım. Aslında perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Çünkü geçen haftalarda Çorum FKnın Eyüpspor'u yendiği hafta ve önceki maçlardan sonra gerek Rıdvan Dilmen, gerekse Bünyamin Gezer hiç alışık olmadığımız bir şekilde Çorum Futbol Kulübü'ne karşı olumsuz ve yanlı bir tutum sergileyerek tarafkirane açıklamalarla televizyon ekranlarında boy gösterdiklerinde Çorum kamuoyundan ve yetkili, etkili kişilerden yeterince tepki gelmemişti. Haksızlık, bugün sportif bir konuda olur başka zaman diğer alanlarda olabilir. Bu tür konularda yeterli ve etkili tepkiyi koyamazsanız sürekli tekrar etmesi kaçınılmazdır. Tıpkı şimdi olduğu gibi.

İşte tam burada asıl sorun gün yüzüne çıkmaktadır. O da Çorum halkının öteden beri birlik olamayışı, birbirini istememesi, herhangibir konuda başarı gösteren insanların gözmezden gelinmesi ve yukarı kaldırmak yerine aşağıya çekilmesidir. Çorum halkının herkesçe bilinen bazı olumsuz özellikleri:

- Fitnenin yaygın oluşu

- Kıskançlık ve istememezlik, kara çalma

- Dışarıya karşı birleşilememesi ve kendi insanından çok yabancılara gösterilen aşırı ilgi ve eziklik

- İçimizden birisi olmasında yabancı olsun anlayışı

- Arkadaşının, komşusunun, akrabasının bir yere gelmesini ve başarısını istememe

- Kamuda çalışan üst düzey Çorumlu bürokratların kaçamak hareketleri, Çorumlu oluşunu dahi gizlemesi ve yanına gelen Çorumluyu tanımaması.

- Siyasetçilerimizin ve bürokratlarımızın Çorum halkının yararına değilde hep kendi kişisel çıkarı ve ikbali için çaba sarfetmesi.

- Genel idareden ve siyasetçilerden Çorum halkının yararına bir talepte bulunmak yerine kişisel çıkar ve menfaatlerimiz doğrultusunda kendi siyasi pozisyonunu koruma, tayin, terfi, iş talebi, torpil gibi isteklerde bulunulması

- Karadeniz lobisinin Ülkemizde ne kadar güçlü olduğunu ve neleri başardıklarına herkesin şahit olmasına rağmen Çorum halkının kendi lobisini oluşturamaması

- Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmemesi ve birbirimize tutkun olunmaması.

- Çorum halkına yapılan haksızlık ve saldırılar karşısında yeterince tepki gösterilememesi.

Çorum, bölgesinin önemli büyük şehirlerinden birisidir. Bir çok potansiyeli içinde barındırmasına rağmen uzun bir zamandır yeterince beklenen ve olması gereken gelişmeyi bir türlü yakalayamamıştır. Şu ana kadar Çorum'un büyük şehir statüsüne kavuşması gerekirdi. Ama baktığımızda İSKİLİP, OSMANCIK (Kırkdilim)-AMASYA (Mecitözü)-ORTAKÖY asfalt çalışmalarının hala uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen (2010 yılı) yeterli ödenek çıkartılamadığı için bitirilememiş olması, Havaalanı konusunda hala bir sonuç alınamaması hatta ''Çorum'' isminin dahi eklenememiş olması, Şehircilik adına merkezde hala onlarca eski, yıkık dökük alanların (Kale, Çepni, Üçtutlar, Devane vs.) dönüştürülememiş olması sanırım her şeyi ortaya koymaya yetiyordur. Burada amacım herhangibir kişiyi kurumu suçlamak değildir. Aksine Çorum toplumu olarak bunun sorumlusu olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki, bu sorun sadece bugünün sorunu değil yıllardır bu böyle. Burada suçlanacak birisi varsa o da toplum olarak biziz, hepimiz. Neden mi? Çünkü istemesini bilmiyoruz, talep etmiyoruz, hesap sormuyoruz, takip etmiyoruz, küçük şeylerle yetiniyoruz, neyi hakettiğimizin farkında değiliz. Kısaca sadece birbirimizi suçluyoruz, birbirimizle uğraşıyoruz. Bize yapılan haksızlıklara tepkimizi koyamıyoruz. O sebeple yazımızın başlığında belirttiğimiz gibi, HAYDİ ÇORUM! Diyoruz. Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın ateşlediği fitili yakalım. Çünkü verilen tepki ses getirdi ve bir motivasyon yakalandı. Bazı destek açıklamaları sevindirici ancak yeterli değil. Bürokratlarımızdan, siyasetçilerimizden ve sivil toplum kuruluşlarından da aynı tepkileri ve destekleri her alanda görmek istiyoruz. İnanın bu tür örnekleri çoğaltabildiğimizde sonuç Çorum lehine daha da olumlu olacaktır. Her şey ÇORUM için...