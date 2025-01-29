1. ligde Urfaspor sattığı iki futbolcudan gelen bonservis bedeli ile transfer tahtasını açtı ve sekiz yeni isimle anlaştı.

Ligde zor günler geçiren Urfaspor mali sıkıntılardan kurtulmak için Kayode ve Aly Malle’nin satışından elde ettiği gelir ile transfer tahtasını açtı.

Sarı yeşilli kulüp transfer tahtasını açmasının ardından Kepezspor’dan orta saha Sefa Kınalı, Manisa FK’dan stoper Philip Awuko, Gençlerbirliği’nden orta saha Akabueze, Almera City’den sol kanat oyuncusu Vanla Parra, Den Haag kulübünden orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli, Manisa FK’dan forvet Kwasi Wriedt, Arnavutköy Belediyespor’dan sağ bak Seyit Gazanfer ve SC Cham kulübünden sağ kanat Berzan Polat’ı kadrosuna kattı.