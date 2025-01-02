Cumartesi günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak olan Urfaspor hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Sarı yeşilli takım Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetimirde tesis sahasında yaptığı çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketlerinin ardından taktik çalışmaya geçen Urfaspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar Çorum maçının oyun taktiğini sahada uygulattı.

Bu çalışma sırasanda futbolculara istediklerini uygulamalı olarak gösteren Karafırtınalar tüm takımdan doksan dakika tam konsantrasyon istedi.

Ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Urfaspor sahasında oynayacağı Çorum FK maçını kazanmak istiyor.