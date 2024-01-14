Uzman Psikolojik Danışman Seçim Büyükçatalbaş’ın çocuk, ergen ve yetişkin danışanlar için psikoterapi hizmeti verdiği Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı.

Karakeçili Mahallesi Azap Sokak Kaşkar İş Merkezi numara 51 (Akgümüş Kurutemizleme üstü) adresinde hizmete giren Seçim Büyükçatalbaş Psikolojik Danışma Merkezi’nin açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Türk Pdr-Der Genel Başkanı Mesut Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

Seçim Büyükçatalbaş Psikolojik Danışma Merkezi olarak çocuk- ergen- yetişkin danışmanlığı, aile danışmanlığı, oyun terapisi, yaratıcı drama, zeka testleri (Wisc-R, Stanford Binet), kişilik testleri (MMPI), çocuk testleri (Objektif Testler, Projektif Testler), dikkat testleri (MOXO, Burdon) alanlarında danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Uzman Psikolog Seçim Büyükçatalbaş, “Temel hedefimiz, her yaş grubundaki birey, çift, aile ve kurumlarda oluşan sorun ve çatışmaların çözümüne yönelik hizmetler sunmak ve daha gelişmiş, mutlu bireylerden oluşan bir toplumun yaratılmasına katkı sağlamaktır. Seçim Büyükçatalbaş Psikolojik Danışmanlık danışanın ihtiyacına uygun terapi yöntemine yönlendirilebilmesi için fırsat oluşturmaktadır. Duygusal sorunlar yaşayan kişilere, sorunlarının çözümünde psikolojik destek sunmak ve kişilerin değişim ve dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik etme, farkındalık kazandırma, hayatlarındaki tıkandıkları noktaları farkedip birlikte çözüme gitmektedir.” dedi

SEÇİM BÜYÜKÇATALBAŞ KİMDİR?

Lise eğitimini Çorum’da Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi-Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nü kazanan ve 2018 yılından mezun olan Büyükçatalbaş, Yüksek Lisansı’nı ise Ankara Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yaptı. Üniversite Öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüz Düzeylerinin ve Bağlanma Stillerinin Psikolojik İyi Oluşlarını Yordamadaki Rolü üzerine yüksek lisans tezini hazırlayan Büyükçatalbaş doktora eğitimine devam ediyor.