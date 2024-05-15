Hitit Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’na katılarak Kenyalı öğrencilerle buluştu.

Hitit Üniversitesi ile birlikte 19 Türk üniversitesinin stant açtığı eğitim fuarına yoğun öğrenci katılımı oldu.

Eğitim fuarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı, Kenyalı öğrencilere hem Türkiye’yi hem de Çorum’u ve Hitit Üniversitesini anlattıklarını söyledi.

Hitit Üniversitesinin uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında yeni çalışmalar başlattıklarını ifade eden Başçı, “Kenya’da Hitit Üniversitesine ve Çorum’a yönelik yoğun bir ilgi gördük. Aday öğrencilere eğitim-öğretim süreçleri başta olmak üzere kabul ve kayıt şartları hakkında bilgiler verdik. Aynı zamanda hem üniversitemizin sunduğu imkanları hem de öğrenci şehri Çorum’u anlattık.” dedi.

Hitit Üniversitesi Mezunu Kenyalı Abdi Adan Salat, Hitit’i ve Çorum’u Tanıttı

Kenya’da düzenlenen eğitim fuarında Hitit Üniversitesini ve Çorum’u Hitit Üniversitesi mezunu Abdi Adan Salat tanıttı. Aday öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Salat, aldığı eğitim kalitesini ve Çorum’un güzelliklerini anlatarak Hitit Üniversitesinde eğitim görmenin ve mezun olmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.

Hitit Üniversitesi Standına İlgi Yoğundu

Düzenlenen eğitim fuarında Kenyalı öğrencilere, Hitit Üniversitesinin akademik ve sosyal olanaklarını Uluslararası Ofis Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Toman ve Erasmus+ Koorinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çıtak tarafından anlatıldı.

Hitit Üniversitesi standına yoğun öğrenci ve eğitimci katılımı oldu. Stantta öğrencilerin soruları cevaplandırılarak, Hitit Üniversitesi bölümleri ve olanakları hakkında detaylı bilgiler verildi.