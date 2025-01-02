Çorum Valisi Ali Çalgan, ilçe kaymakamlıkları, belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlara gönderdiği yazıda doğrudan temin usulünün genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.

Yazısında, blindiği üzere kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapıldığını ve Kanunun 2.maddesinde Kanunun kapsamına giren idarelerin de sayıldığını kaydeden Vali Ali Çalgan, şunları vurguladı:

“4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Temel İlkeler" başlıklı 5. maddesinde;

İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımının, hizmet alımının ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği, aynı Kanunun "İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar" başlıklı 62. maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (ı) bendinde ise Kanunun 21. ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu kamu ihale kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşılamayacağı, yine aynı Kanunun "Görevlilerin Ceza Sorumluluğu" başlıklı 60. maddesinin son paragrafında, 5. maddede belirtilen ilkelere ve 62. maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca fiil ve davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılıp hüküm olunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyanın genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği hüküm altına alınmıştır. Kamu menfaatlerinin en üst düzeyde sağlanarak kamu zararına meydan verilmemesi, istenilen rekabet ortamının korunarak şeffaf, hesap verilebilir bir işleyişin sağlanabilmesi ve süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin muhtemel iptallerinin önüne geçilmesi amacıyla, ilimiz genelinde "Doğrudan Temin" usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, ihalelerin süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre yayımlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda, bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.”