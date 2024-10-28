29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Ali Çalgan;

"Büyük Türk Milleti’nin, istiklâl ve istikbâli için vermiş olduğu kurtuluş mücadelesinin zafere ulaşmasının ardından ilan edilen Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz." dedi

Cumhuriyet'in bir milletin her türlü imkânsızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla yedi düvele karşı giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin taçlanmış ifadesi olduğunu belirten Vali Çalgan;

"Milletimizin yeniden dirilişinin simgesi, çağdaş bir devlet kurarak tarih sahnesindeki seçkin ve saygın yerini yeniden alışının ifadesi olan Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte ülkemizin önünde yeni ufuklar açılmıştır. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Tarihimizin her döneminde ortak bir ruhla mücadele vermiş ecdadımızın bize emanet ettiği bu değerli mirasa sahip çıkmak ve onu korumak en önemli vazifemizdir. Milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya; milli ve manevi değerlerimizi muhafaza ederek, birlik ve beraberlik içerisinde “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizi eğitimden ekonomiye, kültürden bilime her alanda daha ileriye taşımaya ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanları ile bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, büyük Türk milletinin ve siz kıymetli Çorumlu hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi