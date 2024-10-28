Stajını tamamlayan Av. Burcu Alparslan Argut düzenlenen törenle cübbesini giydi.

Çorum Barosu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, yönetim kurulu üyeleri ve genç avukatın ailesi katıldı.

CÜBBESİNİ AV. EŞİ GİYDİRDİ

Törende, Av. Burcu Alparslan Argut Avukatlık Yemini’ni yaparak ruhsatını Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı’dan aldı. Burcu Alparslan Argut’a cübbesini ise kendisi gibi avukat olan eşi Alperen Argut giydirdi.

Av. Turan Kalıpcı, törende yaptığı konuşmada avukatlık mesleğine adım atan meslektaşını tebrik etti.