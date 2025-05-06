Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan “Vakıflar Haftası” dolayısıyla Çorum Valisi Ali Çalgan bir mesaj yayımladı. Vali Çalgan, vakıf kültürünün toplumumuzda yüzyıllardır süregelen yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının kurumsal bir yansıması olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, vakıf geleneğinin sadece insanlara değil; hayvanlara, doğaya, ilme ve sanata da hizmet ulaştırma anlayışıyla şekillendiğini belirten Vali Çalgan, bu anlayışın ecdadımızdan bizlere kalan en değerli miraslardan biri olduğunu ifade etti.

Vakıfların sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda topluma önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Ali Çalgan, şu ifadelere yer verdi:

“Kadim medeniyetimizin temel taşlarından biri olan yardımlaşma, dayanışma ve hayırseverlik anlayışının kurumsal bir ifadesi olan vakıflar; yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan, köklü ve kıymetli bir mirasımızdır. Ecdadımız, vakıflar aracılığıyla sadece insanlara değil, hayvanlardan doğaya, ilimden sanata kadar hayatın her alanına hizmet götürmeyi görev bilmiştir. Bugün bizlere düşen görev ise bu köklü mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve vakıf ruhunu toplumsal hayatımızda canlı tutmaktır.”

“Vakıf yaşatmak, medeniyet yaşatmaktır” anlayışıyla Vakıflar Haftası’nı kutladığını belirten Vali Çalgan, bu alanda hizmet sunan tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür etti.