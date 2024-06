Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Jandarma Teşkilatı’nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

14 Haziran 1839 tarihinde kurulmuş olan Jandarma Teşkilatının, Emniyet Teşkilatıyla birlikte dün olduğu gibi bugün de kanun ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde necip Türk milletinin huzur, birlik ve beraberliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü, kanun hâkimiyetini ve devlet otoritesini muhafaza etmek amacıyla kendisine tevdi edilen görevleri gece gündüz demeden, her türlü şart altında büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirten Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Gücünü önce yasalardan, sonra aziz milletimizin sonsuz güven ve desteğinden alan Jandarma Teşkilatımız, her zaman ve her koşulda yüksek vazife bilinciyle görevini yerine getirmektedir. Asayişten terörle mücadeleye, toplumsal olaylardan trafik güvenliğinin sağlanmasına, kaçakçılık suçlarından organize suç örgütleriyle mücadeleye kadar suça ve suçlulara karşı nitelikli personeli ve çağın gereklerine uygun donanımıyla her daim üstün başarılar ortaya koymaktadır. Türk Jandarma Teşkilatı 185 yıldır tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven ortamının sağlanmasında çok ciddi ve önemli çalışmalar yürütmektedir. Büyük bir cesaret, azim ve dayanıklılık isteyen zorlu görevlerini insan haklarına saygı, güven, vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde ortaya koyan Türk jandarmasının görev anlayışı her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, yurt ve vazife uğrunda can veren aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden şanlı gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, 185. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.