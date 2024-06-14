2024 yılının ilk beş ayında ihracatını yüzde 76 oranında artıran Çorum Türkiye'nin en büyük 17. ihracatçı ili oldu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, illere göre ihracat rakamlarını açıkladı.

2023 yılında 2 milyar 359 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Çorum, 2024 yılının 5 aylık döneminde 1 milyar 388 milyon dolarlık ihracatıyla birçok büyük ili geride bırakarak Türkiye’de 17’nci oldu.

ASLAN PAYI AHLATCI’NIN

Ahlatcı Holding'in öncülüğünde gerçekleşen bu ihracat başarısı, Çorum'un makina imalatı ve döküm sektörlerindeki dinamizmini uluslararası alanda kanıtladı.