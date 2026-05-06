Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig play off ilk tur maçında yarın Ankara ekibi Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek isteyen kırmızı siyahlılar, son hafta play off'a kalmayı başaran Keçiörengücü ile zorlu bir sınava çıkacak.

Saat 20:00'da başlayacak kritik maçın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Çorum FK-Keçiörengücü maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Aynı gün ve saatte oynanacak Bodrum FK-Pendikspor maçı ise Beinsports ve Tabii6'dan naklen yayınlanacak.