Çorum-Osmancık yolu üzerinde yeni tamamlanan dönel kavşak, sürücülerde tedirginliğe yol açtı. Kavşağın bağlantı sağladığı yollar ve çevredeki yerleşim yoğunluğu dikkate alındığında, kaza riskinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Çorum-Osmancık-İstanbul ve Laçin istikametlerini birbirine bağlayan kavşakta ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bölgede çok sayıda köy ve hobi bahçesi tarzında yerleşim alanı bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre çalışmalar tamamlandığında söz konusu kavşağa ışıklandırma sistemi kurulması planlanıyor.

Ancak sürücüler bu çözümün yetersiz olacağını ve olası kazaların önüne geçilmesi için kalıcı bir planlamaya ihtiyaç olduğunu dile getiriyorlar.