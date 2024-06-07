Konya'nın Hüyük ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar seçilen ancak mazbatasını alamadan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eşinin yerine yenilenen seçimde aday olup muhtar seçilen ev hanımı Nazmiye Küçükyılmaz, mazbatasını alarak göreve başladı.

2 Haziran'da Hüyük'ün merkez Ulupınar Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçiminde aday olup ipi göğüslemeyi başaran Nazmiye Küçükyılmaz, kızı ve kayınpederi ile geldiği Beyşehir İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

Nazmiye Küçükyılmaz buruk bir mutluluk yaşarken; “Acım çok büyük ama kazanmak bize mutluluk oldu” dedi. Kadın muhtara Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği adına Başkan Yardımcısı Şaheste Önses de mazbatasını aldığı Beyşehir Adliyesinde bir çiçek takdim edip tebrik ederek görevinde başarı diledi.



Eşi mazbatasını alamadan vefat edince, seçimler yenilendi

Küçükyılmaz, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ikamet ettikleri Ulupınar Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde eşi Ayhan Küçükyılmaz'ın ikinci kez muhtarlığa seçildiğini hatırlattı. Küçükyılmaz, eşinin ikinci kez mazbatasını almaya hazırlandığı günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine ailece büyük bir acı yaşadıklarını anlatarak, muhtarlık seçimlerinin yenilenmesine karar verildiğini belirtti. Küçükyılmaz, bunun üzerine kızı ve kayınpederi ile mahalle sakinlerinin de teşviki ve desteğiyle muhtar adayı olmaya karar verdiğini söyledi. Eşinin vefat etmesi üzerine onun yarıda bırakmış olduğu görevi devralmak istediğini vurgulayan Küçükyılmaz, “Rabbim de nasip etti, inşallah hayırlı olur” dedi.

Yenilenen seçimde üç aday olarak yarıştıklarını ancak en fazla oyu alan isim olması sebebiyle muhtarlığı kazandığını aktaran Küçükyılmaz, şunları kaydetti:

“Çok zor bir gündü. Çok zor günler geçirdim. Tabii acımla birlikte böyle bir yarışa girmek çok zordu. Ama elimden gelen çalışmayı yaptım. Sağ olsun Ulupınar Mahallesi sakinleri, kıymetli seçmenlerime de çok teşekkür ediyorum. Sevenlerimizin desteğiyle Rabbim nasip etti, muhtar seçildim. Acım tabii çok büyük ama muhtarlığı kazanmak da bize çok güzel bir mutluluk oldu. Muhtarlık sürecimde de mahalleme hizmet için elimden geleni yapacağıma ve başarılarımı zaman içerisinde göreceklerine inanıyorum. Bir kızım var, zaten onun için çok mücadele verdim. Eğer kaybetseydim, kızım çok yıkılacaktı. Babasının mazbatasını başkasına vermek istemedik. Onun için de mücadele ettik.”



“Hikayemiz yarım kalmadı”

Annesinin muhtar seçilmesine çok sevindiğini anlatan üniversiteden mezun olan kızı Zehra Küçükyılmaz ise, babasının mazbatasını alamadan vefat ettiğini ve çok büyük bir acı yaşadıklarını anlatarak, “Bizler de babamın emanetini bırakmak istemedik. Anneme bu süreçte çok destek oldum. Ayrıca dedem bizlere çok destek oldu. Allah nasip etti, hikayemiz yarım kalmadı. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.



“Gelinim kaybetseydi, bizim için ikinci bir yıkım olacaktı”

Muhtar seçilen Nazmiye Küçükyılmaz'ın kayınpederi Salim Küçükyılmaz da gelininin mazbatasını almak için birlikte seçim kuruluna geldiklerini vurgulayarak, “Ben muhtar seçilen rahmetli Ayhan'ın babasıyım. Ben de oğlumdan önce aynı mahallede iki dönem muhtarlık yaptım. 2003 yılında seçildim 2013 yılına kadar üst üste muhtarlık yaptım. Daha sonra sevdiğimiz başka bir aday kazandı. Daha sonraki süreçte de oğlum muhtar seçildi. Rahmetlinin çevresi ve arkadaşları çoktu, o da onların teşvikiyle aday oldu, tabii bizlerin de desteği oldu. Şu anda ise çok farklı duygular yaşıyoruz. Büyük bir acıyı yaşıyoruz, bu acıyı ömür boyu çekeceğiz. Oğlumun yerine aday olan gelinim de seçimi kaybetseydi bizim için ikinci bir yıkım daha olacaktı. O yüzden torunum gibi annesinin muhtar seçilmesini hepimiz çok istiyorduk. Muhtarlığı kazandık ama tabii bir buruk sevinç yaşıyoruz” diye konuştu.