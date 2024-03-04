AK Parti İl Başkanı Murat Günay, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Çorum İcra Müdür Yardımcısı Sariye Coşkun Tanrıkulu (40)'nun görev yaptığı kuruma taziye ziyaretinde bulundu.

İcra Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunan Günay, İcra Müdür Yardımcısı Sariye Coşkun Tanrıkulu'nun çalışma masasına kurum personeli ile birlikte karanfil bıraktı, dua etti.

Merhume İcra Müdür Yardımcısı Sariye Coşkun Tanrıkulu cenazesi önceki gün memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.