Tarihi Çorum Meydanında birinci etap tamamlandı, sırada ikinci etap var.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, birinci noter binasının yıkılacağını, balıkçılar bölgesindeki adanın da kaldırılarak Velipaşa Hanı’nın önünü açacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarihi Çorum Meydanı’nda ikinci etap çalışmaların seçimden sonra başlayacağını açıkladı.

Başkan Aşgın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Meydan projesi bana çok heyecan veriyor. Orada şehrin tarihi yapılarının ayağa kaldırılması vizyonumuz yeni dönemde artarak devam edecek” dedi.

MEYDANDA EMEKLİLER LOKALİ VE KONAK PROJESİ

Birinci etap çalışmaları kapsamında eski otobüs durağı, Halk Bank ve Ziraat Bankası’nın olduğu 5 bin 700 m2 alanda çalışmaların tamamlandığını ifade eden Başkan Aşgın, “Çalışmalarımız devam edecek. Mesela Birinci Noterin olduğu bina çok konuşuluyor. 5 katlı binanın üç katını satın alarak kamulaştırdık. Geriye kalan kısmı için de mülk sahipleriyle anlaşarak kamulaştırma çalışmalarımızı tamamlayacağız. Birinci Noteri yıktıktan sonra orayı iki katlı Çorum Konağı olarak yapacağız. 1950 yıllarında yanmış olan eski hükümet konağının dış cephe görünümünü burada yeniden ihya edeceğiz. Belediyemize ait olan yerleri de büyük oranda emeklilerimiz için değerlendirerek emekliler lokali yapacağız” şeklinde belirtti.

VELİPAŞA HANI’NIN ÖNÜ AÇILACAK

Saat Kulesi karşısındaki alanda da çalışma yapacaklarını kaydeden Başkan Aşgın “Balıkçıların olduğu ada adanın kamulaştırmasını da tamamladık, paralarını ödedik. Velipaşa Hanı önündeki o adayı yıkıma hazır hale getirdik. Orayı da inşallah seçim sonrasında yıkarak Velipaşa Hanı’nın önünü açacağız. Böylece 5 bin 300 m2’lik bir alanı da meydana dahil etmiş olacağız” dedi.

Güpür Hamamı’yla ilgili çalışmaların da sürdüğünü açıklayan Başkan Aşgın, zemin etütlerinin yapıldığını ve proje hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti.

Başkan Aşgın, “Restorasyonunu hemen başlatacağız. Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle çalışmalarımızı yapacağız” dedi.