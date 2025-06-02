Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Veteranlar Voleybol turnuvasında ikinci tura yükselen takımlar belli oldu.

A grubundan Oğuzlar Kaymakamlık ve Mavi Su, B grubundan Çorum İtfaiye ve Sungurlu Belediyesi, C grubundan Osmancık Kaymakamlığı ve Kargı Belediyesi, D grubundan Mecitözü Voleybol ve AS Motor, E grubundan Erdemli Takım ve Bayat Belediyesi, F grubundan ise Arissa Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü takımları ilk iki sırada yer alarak ikinci tur yükseldiler.

A grubunda Oğuzlar Kaymakamlığı, Erdemli Tarım, Kargı Belediyesi, B grubunda Çorum İtfaiye, Arissa Gıda, As Motor, C grubu Osmancık Kaymakamlığı, Mavi Su, Bayat Belediyesi, D grubunda ise Mecitözü Voleybol, Sungurlu Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü takımları mücadele edecek.

2. Tur maçlarında heyecan dört grupta 12 Haziran perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.

17 Haziran’da oynanacak maçlarla sona erecek ikinci tur grup maçları sonunda A grubunda birinci olan takım ile B grubunda birinci olan takım 19 Haziran perşembe günü saat 19’da C grubu birincisi ile D grubu birincisi olan takım saat 20’da finale yükselmek için karşılaşacaklar. Turnuva 20 Haziran cuma günü oynanacak final maçı ile sona erecek.