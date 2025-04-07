Osmancık’ta yapılan Kulüplü Yıydız Kızlar voleybol grup birinciliğinde Ankara TED Kolejliler takımı birinci olarak yarı final grubuna yükseldi.

Beş takımın mücadele ettiği kulüplü yıldız kızlar voleybol grup birinciliğinde temsilcimiz Osmancık Belediyespor üç maçını kazanmasına karşın Ankara TED Koleji takımına 3-0 yenilerek grup ikinci oldu.

Cumartesi günü oynanan maçları Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve protokol üyeleri da izlediler. Osmancık Belediyespor ile Ankara TED Kolejliler arasındaki maçın ardından grup maçlarında mücadele eden tüm takımlara futbol milli takım forması hediye edildi.

Gökgöz’den Federasyon’a sitem

Osmancık Belediyespor Voleybol antrenörü Ümit Gökgöz, Federasyon’nun haksız uygulamaları sonucunda Anadolu takımlarının mağdur edildiğini belirterek bu uygulamadan vazgeçmesini istedi.

Gökgöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi ‘Bugün malesef Voleybol Federasyonunun anlamsız işleri yüzünden yarı final grunu şansını kaybettik. Voleybol Federasyonunun amacı Voleybolu sadece büyükşehir takımları oynasın olmamalı.

İki sezondur TVF kontenjanı diye bir saçmalık çıkardılar ve iki senedir ne hikmetse bu federasyon kontenjanı bizim grubumuza veriliyor. Neye göre kime göre veriliyor anlamıyoruz. Türkiyede 16 grup var neden biz Ankara takımı ile oynatılarak cezalandırılıyoruz. Yakın mesafe desek oda değil Ankaraya bizden daha yakın grup merkezleri de var. Ayrıca bu kontenjan neye göre veriliyor. Bugünkü rakibimiz Ankara Ted Koleji federasyona 1 oyuncu vermiş ama 6-7 oyuncu da TVF'den almış. Bu mu şimdi adalet nerde bizim verdiğimiz emeğe saygı. Gerçekten çok yazık hatta çok ayıp. Sporcularımızı verdikleri emekten dolayı kutluyoruz. Federasyonumuzu da bu keyfi ve saçma uygulamadan vazgeçmeye davet ediyoruz’ dedi.