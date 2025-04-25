Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Tuncay Yalçın SMA hastası Mustafa Talha’nın kampanyasına katılarak destek verdiler.

Iğdırspor taraftar grubu Ova Beyleri tarafından düzenlenen ve Mustafa Talha’nın babası ile tribün lideri ile ortak yayına önce Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın katıldı ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Yalçın daha sonra Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile birlikte olduklarını belirterek onunla birlikte canlı yanına bağlanınca Mustafa Talha’nın babasının mutluluğu görülmeye değerdi.

Tuncay Şanlı’da Mustafa Talha için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Mustafa Talha’nın babası ise Tuncay Şanlı’nın hayranı olduğunu belirterek oğlu için imzalı bir forma rica etti. Şanlı bunu hemen halledeceğini ve Oğuzhan Yalçın Başkan üzerinden kendisine ulaştıracağını söyledi.

Baba’nın Tuncay Şanlı’dan diğer isteği ise kampanyanın yeni başladığını duyurmak adına kendisinden bu yayını ve kampanyayı duyarmasınını istedi. Genç teknik adam bu isteği de kabul etti.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı kampanya ya maddi ve duyurulması adına gereken desteği vereceklerini söylediler.

Başkan ve Teknik adamın bu yaklaşımları Mustafa Talha’nın babası tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.