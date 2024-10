1. Okuldaki yangın malzemelerinin ihtiyaç halinde kullanılabilir durumda olduğuna tüm personel ve öğrencilerin psikolojik olarak inanmasını sağlamaya çalışınız. (Fiziksel olarak mevcut olan yangın hortumları, alarm düğmeleri, yangın söndürme cihazları, fonksiyonel olarak işe yaramıyorsa bu personel ve öğrenciler üzerinde olumsuzluk yaratır.) Yapacağınız tatbikatı yapılması istendiği için değil, gelecekte ihtiyaç olursa can ve mal kaybını en aza indirmeye katkı sağlaması için yapınız. Bu sebeple; tatbikata başta okul müdürü olmak üzere, tüm personel ciddi anlamda katılmalı. Bu öğrenciler üzerinde daha etkili olur. Müsait olduğu halde, okul müdürünün katılmadığı tatbikat, ciddiye alınmaz ve asla verimli olmaz. Çünkü "Öğrenciye, telkinden çok, temsil etki eder."

2. Olumsuzluk yaşanmaması için Afete Hazırlık Kulübü öğretmenleri, bazı öğrencileri de dâhil ederek, idare işbirliği ile bir tatbikat planı hazırlamalı. (haberli ve habersiz tatbikat yapılacağı tüm personele duyurulmalı.)

3. Okulun bir köşesinde, gazete kağıtları kullanılarak küçük yangın çıkarılıp bunu ilk gören (nöbetçi öğrenci) 'YANGIN VAR!, YANGIN VAR!' Diye bağırarak alarm düğmesine basmalı ve hemen çıkış kapılarını ve yangın merdivenini açık konuma getirmeli (kapılar dışa açılacak şekilde olmalıdır.)

4. Alarmı duyan müdür/müdür yrd./öğretmen/hizmetli yangın söndürme cihazı, yangın hortumu vs. ile yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalışmalı.

5. Bu arada (ihtiyaç varsa) görevli md/md.yrd./öğretmen itfaiyeye haber vermeli. (itfaiyeyi arayan personel aradığını idareye söylemeli ki tekrar aranmasın.)

6. Yangın, aynı zamanda Milli Eğitim Müdürüne / Sivil Savunma Uzmanına telefonla bildirilmelidir.

7. Sorumlu personel hemen elektriği, doğalgazı kapatmalı.

8. Yangın sınıfta ise pencereler açılmamalı.

9. Tahliye öncesi görevli personel tarafından, tahliyenin uygun olup olmadığı hemen kontrol edilip ona göre hareket edilmeli. (Tahliye esnasında öğrencilere ''Koş Koş'' demek yerine, yavaş yavaş acele ediniz prensibi uygulanmalı.)

10. Öncelikle yangının başladığı bölümden başlamak üzere panik en aza indirilerek hızlı adımlarla (duruma göre) tahliyeye başlanmalı. Özellikle küçük öğrenciler çantalarını almak için gecikebilirler. Öğretmenler bu öğrencileri uyarmalı.

11. Tahliyede öğrencilerin sessizliği mutlaka sağlanmalıdır ki; uyarılar duyulsun, panik olmasın.

12. Kullanılabilir yangın merdiveni varsa mutlaka kullanılmalı (yangın merdiveni daima kullanıma hazır tutulmalı, şayet güvenlik nedeniyle kapı kilitli ise (olmamalı) anahtar hemen ulaşılabilecek yerde olmalı ve tüm personel yerini bilmeli.)

13. Öğrenciler bahçede güvenli alanda, sessizce, tercihen her sınıf daire şeklinde bulunmalı ve sınıf başkanı hemen yoklama alıp eksik varsa durumu öğretmenine bildirmeli. Öğretmende durumu idareye bildirerek kurtarma ekibinden yardım istenmelidir.

14. Bahçede itfaiye girişini engelleyecek öğrenci topluluğu olmamalı, itfaiye gelmeden personel araçları çekilmelidir.

15. Özellikle birinci kademe öğrenciler ailelerine tutanakla teslim edilmeli, tatbikatlarda uygulama yapılmalı. (Bu tutanaklar her an ulaşılabilecek yerde olmalı, veliler de okuldan çocuklarını rast gele almamaları gerektiğini bilmelidir.

16. Okullardaki itfaiye, ilkyardım, kurtarma, koruma ekipleri sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmalıdır. (bu ekipler göstermelik olmamalıdır) İtfaiye gelince onun emrine girmelidir.

17. Basın gelmişse basına, sadece sorumlu / yetkili personel tarafından bilgi verilmelidir. (Öğrenci velilerini de sorumlu personel bilgilendirmelidir.)

18. Toplumda temel afet bilincinin oluşması için bu tür faaliyetler basınla paylaşılmalıdır.

19. Tatbikat sonunda tüm personel ve öğrenciler toplanarak genel değerlendirme yapılmalı, eksik görülen hususlar not alınarak bir sonraki tatbikatta telafi edilmesi için personel ve öğretmenler uyarılmalıdır.

20. Bu tatbikatı organize eden ve başarıyla tamamlayan personel ve planlamada görev alan öğrenciler taltif edilmelidir. Zira marifet iltifata tabi olup en ucuz hediye aferindir.

21. Gerekirse milli eğitim sivil savunma uzmanından / itfaiye teşkilatından tatbikat için yardım talep edilmeli.

22. Yılda bir defa öğrenci velilerine, afetler konusunda konferans verilmesini veya yapacağınız tatbikatlara velilerinde katılmalarını sağlamaya çalışınız. Bu durum okulda verilen eğitimin aileye yansımasına katkı sağlayacaktır. Tecrübelerimiz göstermiştir ki, bu eğitimi alan veliler çok memnun olup afetlere karşı tedbir almakta daha hassas olmaya başlamışlardır.

23. Okul tarafından düzenlenen yılsonu etkinliklerinde, toplumda bilinçli afet kültürünün oluşması için; deprem, yangın, doğalgaz, ilkyardım gibi konulara da mutlaka yer veriniz.

24. Acil numaraların doğru kullanımını ve boş yere meşgul edilmemesini öğrencilerinize anlatınız.

25. Yangın söndürme cihazının doğru kullanımını öğreniniz ve öğretiniz. (Cihaz boşalacak diye tatbikattan çekinmeyiniz.)

*"Söylersen unuturum, gösterirsen yarısını hatırlarım, ama yaptırırsan hiç unutmam!"

* "Yangın güvenliği için, küçük küçük masraf yapmaktan çekinmeyiniz. Zira büyük büyük gemileri küçük küçük delikler batırır."

* "Afetlere hazırlık için titiz yönetim, titiz denetim ve eğitimden taviz vermeyin; afet tedbirlerine karşı ilgisizliğin faturası malla başlayıp, canla son bulabilir."

* "Emek verilerek hazırlanan planlar uygulanmak içindir, eğer ihtiyaç halinde uygulanma imkânı yoksa planda görev alan personel hangi ekipte dahi olduğunu bilmiyorsa, o planın hazırlanmasının hiçbir önemi yoktur."

* "Cehalet bilmemek değil, bilmediği halde bildiğini zannetmektir."

* "Tedbir almak kadar, akıllılık yoktur; tedbir almayanın çekeceği çoktur."

* "Büyük başarılara imza atanlar, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir."

* "Derin bilgi, rahatsızlığı, rahatsızlıktan önce; tehlikeyi, tehlikeden önce; yıkımı, yıkımdan önce; felaketi felaketten önce sezebilmektir !"

* "Denizi geçip, dere de boğulmayalım! Milyarlar vererek inşa ettiğimiz binalar için milyonlardan kısarak veya bir şey olmaz, boş ver, aman sende diyerek yangınlarda kül olmasına sebep olmayalım!

Afetlerden uzak, afiyetler dilerim.