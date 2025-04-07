Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı:

Ömer b. Abdülaziz hazretleri, tam anlamıyla bir Halife’dir. Ancak onun yükü, diğerlerinden çok daha ağırdır.

Çünkü diğer dört halife, Nebiyy-i Muhterem Efendimizle

yıllarca beraber bulunmuş, onun yolunu başkasından duyarak değil, gözleriyle görerek ve beraberce yaşayarak öğrenmişlerdir. Bu bakımdan Büyük Halife’nin işi gerçekten zordur. Henüz kırkına bile ulaşmamış o alnı çökük, nur yüzlü insan, şüphesiz Yüce Rabbimizin izin ve keremi, yardım ve inayetiyle hem de iki buçuk yılda olmazların olmazı denilecek başarılara imza atmış, hayallere sığması düşünülemeyen güzelliklerle karşımıza çıkmıştır

Dr. İmadüddin Halil:

Raşid Halife Ömer b. Abdülaziz, tüm bozuk şartlara ka rşı, her alanda İslami bir devrimi yöneten insandır. Bu insan; zeka, keskin inanç, esneklik, yetenek ve takvasıyla büyük zafer kazanan insandır.

Adalet ve denge esasına dayalı ekonomik programın üzerinden uzun bir süre geçmeden Müslümanlar, dört biryanı kuşatan refaha kavuşmuş; devlet maliyesi üretken, geçişken ve teminatlı gelir kaynaklarına dayandırılmış, insanlar aradığı huzuru bulmuştur. Öyle ki zekat kabul edebilecek kimseleri bulmak zorlaşmıştır.

KAYNAKÇA

Abdülhamit Cude es-Sahhar: İkinci Ömer b. Abdülaziz,

Çev. Numan Yazıcı, 2007 İstanbul

Adem Apak: Anahatlarıyla İslam Tarihi-Emeviler Dönemi, 3. Cilt 19 Basım, 2020 istanbul

Adil Akkoyunlu: Beşinci Halife Ömer bin Abdülaziz,

2013 İstanbul

Ahmet b. Yahya b. Cabir el-Belazori: Ensabü’l-Eşraf,

8/219-234, 1996-Beyrut

Ahmet Cevdet Paşa: Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa,1966-İstanbul

Ahmet Lütfi Kazarcı: Adil ve Zahid Halife Ömer b. Abdülaziz, 2016 İstanbul

Ahmet Eminoğlu: V. Raşid Halife Ömer b. Abdülaziz, 1984 İstanbul Ahmet Ağırakça: İslam Toplumunun Yeniden İnşası Ömer b. Abdülaziz, 7. Basım, 2012 İstanbul

Ahmet İbni Ebu Yakup b. Cafer el-Yakubi: Tarihü’lYakubi, sh.301-310, 1992 Beyrut Ali Muhammed Sallabi: Büyük Islah ve Tecdit Önderi:

Ömer b. Abdülaziz Hayatı Şahsiyeti ve Dönemi, Çev. Ayhan Ak, 2009-İstanbul El-Belazuri: Fütuhu’l-Büldan (Çev. Mustafa Fayda9 2. Basım, 2002-Ankara Celaleddin es-Süyuti: Halifeler Tarihi,(Çev Onur Özatağ), sh. 234-253, 2014 Ankara Celaleddin es-Süyuti: Tarihu’l-Hulefa, 1952 Kahire Cemaleddin Ebü’l-Haccac Yusuf el-Mezzi: Tehzibü’lKemal fi-Esmai’r-Rical, 21/423-447, 1992-Beyrut Ebu Abbas Ahmet b. Yahya el-Belazuri: Fütuhu’lBüldan, 1/261-281, 1987-Beyrut Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi: Taberi Tarihi (Tercümesi) Can kitabevi, 3 cilt 1974-Konya Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi: Tarihü’r-Rusül ve’l-Müluk, 6/550-570, 3.basım, H.1310/1974 Kahire Ebu Muhammed Abdullah İbni Müslim İbni Kuteybe: Kitabü’l-Marife, sh.362-363 1992-Kahire Ebü’l-Ula el-Mevdudi. İslamda İhya Hareketleri, Çev. A. Ali Genç, 3. baskı 1992 İstanbul Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed İbnü’l-Esir: El-Kamil fi’t-Tarih, 1965 Beyrut Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed İbnü’l-Esir: el-Kamil Fi’t-Tarih – İslam Tarihi, Çev. Beşir Eryarsoy, 4/478-518, 5/3964, 1986-İstanbul Ebü’l-Hasan Ali b. Hüseyin el-Mesudi: Mürucü’z-Zeheb, 3/192-205, 1988 Beyrut H. İbrahim Hasan: Siyasi Dini Kültürel Sosyal İslam Tarihi, 1/412-418 Çev. İsmail Yiğit-Sadrettin Gümüş,

