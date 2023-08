Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti’nin “Şehir Buluşmaları” kapsamında bugün Çorum’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan; “Çorum’u hak ettiği konuma taşıyacağız.” dedi

Çorum ziyareti kapsamında ilk önce Çorum Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Işıkhan, Valilik’te anı defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında Vali Mustafa Çiftçi’den Çorum ile ilgili brifing aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı’na geçen Işıkhan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çorum’un, Tarihi İpek Yolu güzergahında olması sebebiyle hem konumu hem de sahip olduğu özellikler ve potansiyeli ile yakın gelecekte sanayide, ticarette önemli atılımlar gerçekleştireceğine inandığını ifade eden Işıkhan; “İnşaallah önümüzdeki icraat döneminde çok daha yüksek standartlarda hizmetlerle Çorum’u hak ettiği konuma taşıyacağız.” diye konuştu

Çorum’un sadece turizmiyle değil aynı zamanda tarımsal üretimiyle de adından söz ettirdiğini aktaran Bakan Işıkhan;

“Özellikle tarım konusunda yatırımcıların ilgisini çeken bir bölge olduğu için, istihdam potansiyeli de oldukça yüksek. Hem genelde hem de yerelde Çorum’a yaptığımız yatırımlarla şehrimiz bugün, çok gelişti, çok büyüdü hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuza yakışır bir şehir olma yolunda da hızla ilerliyor.” şeklinde konuştu

‘ÇORUM’DA 21 YILDA İŞKUR ARACILIĞIYLA 77 BİN 174 VATANDAŞIMIZI İŞE YERLEŞTİRDİK’

‘Çorum bizim için çok kıymetli, çok değerli’ diyen Işıkhan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Son 20 yılda 44 milyar TL’yi aşan yatırım miktarımız şehrimize verdiğimiz önemin en net kanıtıdır. Sadece çalışma hayatına verdiğimiz destek 2 Milyar TL’nin üzerinde. (2 Milyar 289 Milyon TL) Çorum’da 21 yılda, sadece İŞKUR aracılığıyla 77.174 vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık. İstihdam teşviklerimizden faydalanan 9.344 işyerine 1,67 milyar TL ile destek olduk. Kendi işinin patronu olmak isteyen (35) engellimize 1,7 milyon TL hibe desteği sunduk. Bir taraftan istihdamı arttırırken bir taraftan da işgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın nitelik kazanarak daha kolay iş bulması için kurs ve programlar düzenliyoruz. Çorum’da bugüne kadar toplam 61.186 vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağlamış durumdayız. Tabi bunlar Bakanlığımız özelinde yaptığımız yatırımların sadece bir kısmı. Bizler, AK Parti hükümetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle “yüz yılın işini yirmi yıla sığdırdık.” Yatırımlarımız arttıkça, Türkiye’nin önü açıldıkça, tüm illerimizi geçmiş yıllara nazaran çok daha hızlı şekilde geliştirdik, büyüttük. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Çorum’u dünya standartlarının da üzerine çıkarmak için yatırımlarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Durmadan, hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Şu an elbette önceliğimiz afetzede illerimiz. Bu süreçte 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için diğer tüm şehirlerimiz gibi Çorum’da depremzedelerimizin elinden tuttu, onlara evini, yuvasını, yüreğini açtı. Tüm imkanlarıyla, “sen, ben yok, biz varız!” diyerek elinden gelen tüm gayreti ortaya koydu. Allah hepinizden razı olsun, hassasiyetiniz için şahsım ve vatandaşlarımız adına tüm Çorumlu kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.”

‘HER İLİMİZİ KENDİ ALANLARINDA BAŞKENT YAPACAĞIZ’

“Birlikten kuvvet doğar” sözünün motivasyonuyla başta Çorum olmak üzere 81 ilimizin tamamını bu yüzyılda kendi alanlarında birer başkent yapmakta kararlı olduklarını anlatan Bakan Işıkhan;

“Elbette bu vizyonun arkasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizle olan derin bağları, halka hizmet sevdası var. Tabii bu konuda, yerel yönetimlerin rolünü de unutmamamız gerekiyor. Malumunuz kalkınma, gelişme yerelden başlıyor. Bu anlamda Çorum’u büyütürken yerel yönetimlerimizlerle koordinasyon büyük önem taşıyor. Özellikle şehrimize yaptığı hizmetlerden ötürü kıymetli Çorum Belediyemiz’e ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerimizin ne kadar güçlü olursa, milletimizle bağı ne kadar kuvvetli olursa genel yatırımlarımız da o derece anlamlı olacak ve hak ettiği noktalara ulaşacaktır. Malumunuz, önümüzde bir yerel seçim var. Çorum 21 yıldır gönül belediyeciliğinden hiç vazgeçmedi. Ömrünü ülkemize ve aziz milletimizin istikbaline adayan liderimizin ve onun yol arkadaşlarının yanında yer aldı. İnanıyorum ki, önümüzdeki belediye seçiminde de Çorum yine gönül belediyeciliğini tercih edecek, milli duruşundan taviz vermeyecektir. Şehrimizi bir kez daha gönül belediyeciliğinin merkezi haline hep birlikte getireceğiz. İnşallah, güçlü Türkiye’nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizin desteği ve duasıyla, il ve ilçe teşkilatlarımızın azimli çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı’na birlikte yürüyeceğiz. Yolun başında bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik.

‘TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNİ TÜM TARAFLARI MEMNUN EDECEK ŞEKİLDE SONUÇLANDIRACAĞIZ’

Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle, aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz. Yerel yöneticilerimizle, vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla, başkanlarımız ve milletvekillerimizle daha çok bir araya gelerek, onları daha çok dinleme fırsatı bulacağız. Bu anlamda Çorum’un mevcut potansiyelini ve hali hazırdaki faaliyetlerini daha çok geliştirmek adına daha çok çalışacağız. Özellikle istihdamdan sosyal güvenliğe ve sosyal politikalara kadar her alanda Çorum’un her türlü ihtiyacıyla birebir ilgilenmeye devam edeceğiz. Çorum’un Türkiye Yüzyılı hedefimize giden yolda yatırım, üretim, istihdam vizyonumuza en fazla katkı sağlayacak şehirlerimizden biri olacağına yürekten inanıyorum. Şehrimizin çalışma hayatı için yerel yönetimlerimiz ve teşkilatlarımızın da desteğiyle, iş dünyası paydaşlarımız ve çalışanlarımızla el ele verip çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı