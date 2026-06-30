Çorum Kent Konseyi 9. Dönem Başkanlığına mevcut Başkan İsmail Yağbat oy birliğiyle yeniden seçilirken, 16 kişiden oluşan Çorum Kent Konseyi Yürütme Kurulu da belirlendi.
Konsey Başkanı İsmail Yağbat ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın konuşmalarının ardından açık oylamalı genel kurulda yeni yürütme kurulunda Ahmet Kamil Benli, Arif Çınar, Fatih Turbay, Hasan Kiraz, Faruk Gökmeşe, Mehmet Aşgın, Firdevs Yalçın, Şahin Özcan, Soner Buğdaylı, Şaban Kabakçı, Neslihan Hüsülüoğulları, Semih Dumlu, Zeynep Çenesiz Yarımca, Hatice Kayadibi, Elif Nur Öztürk ve Nurettin Karaca yer aldı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet