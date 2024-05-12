Türkiye'de çay üreticileri tarafından uzun süredir beklenen yaş çay alım fiyatları açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

2024 yılında yaş çay alım fiyatı ve destekleme bedeli belirlendi

2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir.



Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir."