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Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Eskipazar Karabük kara yolu Üçevler Köyü mevkiinde meydana geldi. A.T.idaresindeki 37 AV 371 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken camiden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ekren'eçarptı. Kazada sürücü yaralanırken çarpmanın şiddetiyle havaya savrulup aracın üzerine düşen Ekren olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ekren'in cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.