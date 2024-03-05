Afyonkarahisar’da bahisli köpek dövüştüren 30 kişi, jandarmanın dron destekli operasyonuyla kaçmak isterken gözaltına alındı. Operasyonda 15 köpek koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezi dahil 5 ilçede yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez, Şuhut, İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde olmak üzere 5 farklı ilçede eş zamanlı olarak sabahın erken saatlerinde organize halde bahisli köpek dövüşleri yapılacağı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler dron destekli yaptıkları operasyonda köpek dövüşü ve bahisleri organize eden 2 organizatör, 15 köpek sahibi, 13 bahis oynayan şahıs olmak üzere toplamda 30 şüpheli şahıs köpek dövüş alanından kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olayın ardından 15 köpek koruma altına alınırken savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.