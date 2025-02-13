Gülabibey Mahallesi Kapaklı Bölgesinde müstakil bir evde yaşayan yatağa bağımlı bir vatandaşa hasta yatağı temin edildi.

BELLİ’DEN HAYIRSEVER İŞ İNSANINA TEŞEKKÜR

Yatağın temin edilmesinde aracı olan Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Gülşen Boyraz’ın oğlu Baki Boyraz’ın muhtarlıktan talepte bulunduğunu belirterek, temin edilmesinde katkısından dolayı iş insanı Faysal Gökgöz’e teşekkür etti.

‘GELEN HİÇBİR TALEBİ GERİ ÇEVİRMİYORUZ’

Bu zamana kadar gerek yaşlı gerekse engelli vatandaşlardan gelen hiçbir talebi geri çevirmediklerini ifade eden Muhtar Belli, “İyilik paylaştıkça çoğalır, birlikte daha nice gönüllere umut olmaya devam edeceğiz. Hasta yatağının adrese ulaşmasında destek veren Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.