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ISVEA Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan ‘30 Dakika’ programının canlı yayın konuğu oldu.

Programda sektör ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdem Çenesiz, ihraç ettikleri her 100 dolarlık ürünün 82’sinin Türkiye’de kaldığını ve yerli kaynaklarla üretim yapan bir sektör olduklarını belirtti.

Sektörün ihracatının birçok sektörün ihracatıyla kıyaslandığında yarattığı katma değer ve net döviz girdisinin çok daha yüksek olduğunun altını çizen Erdem Çenesiz,

“Sektörümüz tasarım ve ürün kalitesi konularını çok iyi geliştirdiği için Avrupa’nın en önde gelen üretici ülkesi haline geldik. ISVEA’nın da dahil olduğu alan olan seramik sağlık gereçleri alanında Avrupa’nın en büyük üreticisi konumundayız. İthal diye adlandırılan ürünlerin ülkemizde görünür şekilde azaldığı tasarım ve kaliteleri ile ISVEA’da dahil olmak üzere Türkiye’de üretim yapan firmaların Amerika’ya ve Avrupa’ya ihraç ettiği ürünleri Türkiye’de sunarak o alanı doldurduğunu görüyoruz” dedi.

‘SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI %10 AZALDI’

Sektörün, seramik sağlık gereçleri tarafında ihracatta %10’luk bir azalma olduğunu kaydeden Çenesiz, “Temmuz ayından itibaren tekrar hızlanacağını düşünüyorum. İhracatın yıl sonuna kadar geçen seneki rakamlara getirebileceğini umuyorum. ISVEA açısından bakıldığında 2023 ihracatımızı 2022 yılına göre bir miktar arttırabileceğimizi öngörüyoruz” şeklinde belirtti.

‘YATIRIMLARIN AMACINA ULAŞMASI İÇİN KUR POLİTİKASI İHRACATÇININ YANINDA OLMALI

Türkiye’nin en büyük gücü olan genç nüfusun üretim ve ihracat alanında görev almasını sağlayıp, ihraç edilebilir ürünlerde, kalite, marka ve tasarımda gerekli gelişmeyi göstererek, genç işgücünü katma değerli döviz girdisine çevirecek bir yapının kurulması gerektiğini vurgulayan Çenesiz, “Kısa vadede iş gücünün maliyet artış miktarı dövizin artışından fazla olduğu zaman çok doğal sonuç olarak emek yoğun bir ihracat profili olan ülkemiz ihracatçı rekabet gücünü kaybediyor. Bugün için kur rekabette önemli. Bir gün gelecek buna ihtiyacımız olmayacak ama o gün gelene kadar bizim kur dengemizi ihracatçının yanında ithal ikamesi ürünlerin üretilmesi yanında kullanmamız daha doğru. Ülke olarak belli bir öz sermayemizi oluşturana kadar cari fazla verene kadar devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sektörün yatırımlarının amacına ulaşması için kur politikasının ihracatçının yanında olması gerekir”ifadelerini kullandı.

‘DAHA FAZLA İHRACAT İÇİN FİNANSMANA ERİŞİM ÖNEMLİ’

Sektörün daha fazla ihracat yapabilmesi için finansmana erişimin önemine değinen Çenesiz, “Finansmana erişim konusunda son haftalarda ihracat reeskont kredilerinde bir rahatlama oldu gibi görülüyor. Bunun devam ettirilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz. İhracatın desteklendiği ithal ikamesi yatırımların desteklendiği politikadan vazgeçilmemesi gerekir. Cari fazla için daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Daha fazla ihracat içinde finansman bulmanız lazım. Dünya’da yaşanan pandeminin etkileri ve enerji krizinin etkileri sonrası işletme sermayesi ihtiyacı 5 kattan fazla arttı” dedi.

‘İTHAL EDİLEN BİR ÜRÜNÜ KISA SÜREDE YERLİLEŞTİRİP İHRAÇ EDEBİLİYORUZ’

Türkiye’nin çok dinamik bir girişimci iş insanı yapısına sahip olduğunu dile getiren Çenesiz, “Dinamik ve girişimci iş insanlarımız finansman bulunduğu zaman çok hızlı yatırımlar yapıyorlar. Bu yatırımlar sonucunda ise, daha önce ithal edilen bir ürün bir yıl içerisinde ülkemizde üretilip bir sonraki seneye ihraç edilebiliyor ve böylelikle de ihracat da artıyor” diye belirtti.

‘REKABETÇİ ÜRÜN ÜLKESİ OLMAKTAN ÇIKIP YÜKSEK KALİTEDE ÜRÜN ÜRETİR HALE GELMELİYİZ’

Navlun fiyatları ve Çin’in rekabetinin de pazarın genişlemesine etkilerinin büyük olduğunu ifade eden Çenesiz, “Ancak biz ülke olarak iyi tedarikçiyiz. Pandemi döneminde bir çok sektörde üretimini kesintisiz devam ettiren bir ülke olarak ünledik. Şimdi bu ünümüzü klasik pazarlarımızın haricindeki ülkelere taşımamız gerekiyor. Yani Türkiye ucuz ürünlerin bulunduğu rekabetçi bir ürün ülkesi olmaktan çıkıp markaların, tasarımın, imajın ve tedarik zincirindeki her türlü hizmetin yüksek kalitede sunulduğu bir ülke olarak Avrupa ve Amerika pazarının dışına çıkabilmeli. ISVEA ürün kalitesi tasarımı ve üretim gücü ile tüm dünya pazarını hedeflemektedir” diyerek sözlerini tamamladı.