ABB Başkanı Yavaş, Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaretinde değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, Yavaş, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede “Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturursanız ve beni cumhurbaşkanı adayı yapmaya kalkarsanız kabul etmem ve partiden de istifa ederim” dediği iddiasıyla ilgili konuştu:

“Sadece o kelimeleri kullanmadım. Ben bunu doğrudan Kemal Bey'e değil, çevresindekiler duysun diye söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimler benim kulağıma gelecek şekilde Kemal Bey genel başkan olunca hemen Mansur Bey'in adaylığını açıklayacak diye çocukça şeyler söylüyorlardı ve bu yayılıyordu. Ben onları susturmak için böyle bir söylemde bulundum."

“Önemli olan bu anlayıştan kurtulmak; Özgür Bey parlıyor, artık olur, ben olurum, birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın!”

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ayrıca şunları dile getirdi:

“Ben diyorum ki bir yapsın da kim yaparsa yapsın. Önemli olan kurtulmak. Çocuklarımız için, torunlarımız için, gençler için bu anlayıştan kurtulmak lazım. Kim kurtaracaksa olur. Beni, seni, osu yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın. Bir zamanlar Amerika adlı kitapta bir cümle var. Şöyle diyor: ‘Biz Amerikalılar bir sorun ortaya çıkınca masaya oturur sorunu nasıl çözeceğimizi düşünürüz.’ Biz de öyle yapmak zorundayız. Bakın 100 yıllık çile bitiyor diyenlerle karşı karşıyayız. Yok Yeliz’den bahsetmiyorum. Bunların sözde aydın geçineni yazıyor. Bunu bundan kurtulmamız lazım.”

“Metropol’ün anketinde bana yüzde 60 destek var, Ekrem Bey de bir tık altta, ikimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz”

Yavaş, Altaylı’nın “Bu sözlerinin artık aday olmak istemediği şeklinde yorumlanabileceğini söyleyerek popülaritesinde bir düşüş olup olmadığını” sorması üzerine, “Vallahi ben anket falan yaptırmıyorum ama Metropol’ün anketini gördüm. Sahibi beni sevmez. Ben sahibini sevmem. Orada %60 destek var bana. Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam” yanıtını verdi.