Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Bandırmaspor ve Arca Çorum FK'nin hedefleri olduğunu, iki takımın da play-off hattında bulunduğuna dikkati çeken Gürsel, "Bu lig kolay bir lig değil, hangi takımla oynarsak oynayalım. Bu ligi güzel kılan tarafı herkesin herkesi yenebilmesi. Bugün kendi adımıza güzel bir galibiyet aldık. Çorum spor da hedefinden hiçbir şey kaybetmedi diye düşünüyorum." diye konuştu.

Maçta taktiksel anlamda iyi işler yaptıklarını, bazı futbolcuların eksik olmasına rağmen düşüncelerini sahaya yansıtabildiklerini anlatan Gürsel, "Futbol bizden yanaydı. İkinci golü de atabilirdik. İyi durduk, iyi savunma yaptık, rakibi iyi karşıladık, iyi çıkmaya çalıştık. Golü biz bulduk, biz kazandık. Rakibimiz saygı duyulacak bir takım. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin boyunun kısaldığına işaret eden Gürsel, "Son 5 maça giriyoruz. Buradan 3 puan aldık. Buraları son yıllarda oynamaya alışık bir takımız. Bundan sonra alacağımız her galibiyet ya da puan, play-off için önemli. Çünkü biz 7. takımız. Orayı bırakmamamız lazım. Elimizden geleni yapacağız çünkü daha hiçbir şeyin garantisi yok." diye konuştu.

Gürsel, bu maçı kazanmanın moral ve motivasyonunu önlerindeki SMS Grup Sarıyer ve Sipay Bodrum FK ile daha sonra oynayacakları maçlara taşımak istediklerini kaydetti.