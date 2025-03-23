Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi 219 Sokak üzerinde yer alan evde korkunç bir olay yaşandı. Evde yalnız yaşayan Sedat Üner (68) kendisine her gün yemek getiren komşularının kapısını açmadı.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Durumdan şüphelenen komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, talihsiz adamı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedat Üner'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

ARKASINDA NOT BIRAKMIŞ

Polis ekiplerinin adreste yaptığı incelemelerde Üner'in, "Ben 3 gün yaşarım, yaşamam. Durumum çok kötü" yazılı not bıraktığını belirledi. Üner'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.