Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütü, saha ziyaretleri kapsamında Pazartesi Pazarında esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, il ve ilçe yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile kadın kolları üyeleri, Pazartesi Pazarında broşür dağıtarak sorun ve talepleri dinledi.

CHP İl Başkanı Solmaz, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in talimatıyla 81 ilde, 973 ilçede tüm örgütümüzle sahadayız. Çorum hazır, biz hazırız. Halkımızla buluşuyor, esnafımızı dinliyor, Çorum’un sesi olmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Semt pazarında üreticilerin, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların derdini dinleyen İl Başkanı Solmaz, pazarın en yoğun olması gereken saatte bile sakinliğe, durgunluğa, moral bozukluğuna tanık olduklarını söyledi.

Solmaz, “Pazara halkımızın ve esnafımızın nabzını yoklamak için geldik, ancak nabız atmıyor” ifadesini kullandı.

Ne üreticinin, ne de tüketicinin durumdan memnun olmadığını sözlerine ekleyen Solmaz, “Toplumun tüm kesimleri sıkıntılı. Vatandaşımız geçinemiyor. İktidar partisi ülkeyi yönetemiyor. Halka daha fazla eziyet etmenin bir anlamı yok. Tek çözümü erken seçimde görüyoruz. Halkımıza söz veriyoruz: Tencerelerin kaynadığı, pazar sepetlerinin dolduğu, kimsenin yatağa aç girmediği bir düzeni kuracağız. Bizler seçime hazırız ve ülkemizi aydınlık bir geleceğe kavuşturmakta da kararlıyız” dedi.

Milletvekili Mehmet Tahtasız ise, “Zaten yüksek olan fiyatlar olumsuz hava koşullarının da etkisiyle daha da yükselmiş durumda. Pazarcı esnafı aldıkları ürünleri neredeyse her gün farklı fiyatlardan almak zorunda kaldıklarını, bunu da etikete yansıtmak durumunda kaldıklarını ifade ederek, bu durumun vatandaşı pazardan uzaklaştırdığına dikkat çekiyor. AKP’nin kara düzeninde tarlada eken çiftçi kazanamıyor, hava şartlarından dolayı olumsuzluğa maruz kalan tarım ürünlerinde zararlar telafi edilmiyor. Tarladan ucuza çıkan meyve ve sebzeler sofralara gelinceye dek kat ve kat artıyor. Bu ülkede en önemli problemlerden biri gıda enflasyonudur ve bu iktidarın bu enflasyonu bitirmeye ne gücü vardır ne de çözümü. Bu kara düzen değişecek, çarşıya, pazara bolluk, bereket gelecek” şeklinde kaydetti.

