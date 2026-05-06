Trendyol 1. Lig’i 3. sırada bitirip play-off final oynama hakkı elde eden Esenler Erokspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü dönemi sona erdi.

Ligin son maçta Pendikspor ile berabere kalarak Süper Lig'e direkt çıkma fırsatını kaçıran Esenler Erokspor'da şok ayrılık gerçekleşti.

OSMAN ÖZKÖYLÜ İLE YOLLAR AYRILDI

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sağlanarak sona erdirmiştir. Sayın Osman Özköylü ve teknik ekibine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.