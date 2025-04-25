Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Yüzyıldır Parlayan Nur’ konulu konferans 27 Nisan Pazar günü saat 13.30’da Turgut Özal Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Yeni Asya Gazetesi İl Temsilcisi Erdoğan Dinç ile Süleyman Alıç gazetemizi ziyaret ederek, Said Nursi’nin vefatının 65. yıl dönümü ve Bediüzzaman Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek ve Araştırmacı-Yazar Latif Salihoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı konferansa tüm Çorum halkını davet ettiklerini söyledi.