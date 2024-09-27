Valiler Kararnamesi ile Çorum’a atanan Vali Ali Çalgan, bugün görevine başladı.
Vali Çalgan için Çorum Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi.
Karşılama törenine Vali Yardımcıları Cengiz Nayman, Yeliz Mercan, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri ile muhtarlar katıldı.
Vali Çalgan polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçerek göreve başlama yazısını imzaladı.
Editör: Fatih Battar