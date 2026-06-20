Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni bir 'hurda araç' kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Aylardır birçok vatandaş "Hurda araç yasası çıkıyor mu?" sorusunun yanıtını ararken, yeni kanun teklifi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından hazırlandı.

YENİ HURDA ARAÇ KANUNU MECLİS'E SUNULDU

Türkiye genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış ve fiilen trafikte bulunmayan eski araçlar için vatandaşların omzundaki vergi yükünü hafifletecek önemli bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.

17 Haziran 2026 tarihinde CHP Grup Başkanlığı üzerinden iletilen ve 19 Haziran 2026'da Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor.

MTV DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle taşımacılık sektöründe kullanılan kamyon ve çekici gibi eski araçların ekonomik değerini kaybetmesine rağmen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tahakkukunun devam etmesi, vatandaşlar için ciddi bir mali mağduriyet yaratıyor.

Ayrıca fiilen var olmayan bu araçlar için devletin yürüttüğü tebligat, tahsilat ve takip işlemlerinin kamu kaynaklarında gereksiz bir idari yük oluşturduğuna ve kamu verimliliğini azalttığına dikkat çekildi.

DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR? KİMLER YARARLANABİLECEK?

Sunulan kanun teklifiyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa bir geçici madde eklenmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin öne çıkan detayları ise şunlar:

- Model Yılı Şartı: Düzenlemeden 2000 model ve daha eski motorlu taşıt sahipleri yararlanabilecek.

- Son 5 Yıl Kriteri: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geriye doğru son 5 yıl içinde muayenesi yapılmamış, zorunlu trafik sigortası bulunmayan ve hiçbir devir, satış ya da kullanım kaydı tespit edilemeyen araçlar kapsamda olacak.

- Başvuru Süresi: Şartları taşıyan araç sahiplerinin, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde başvuruda bulunması gerekecek.

- Borçların Tamamı Silinecek: Bu araçların Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ye, lisanslı geri dönüşüm tesislerine veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlara teslim edilmesi halinde; birikmiş tüm MTV borçları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve idari para cezalarının tahsilinden tamamen vazgeçilecek.

- Fiilen Mevcut Olmayan Araçlar: Eğer araç fiilen ortadan kalkmış, erimiş veya motorlu taşıt vasfını kaybetmişse; durumun belgelerle kanıtlanması ya da sahibinin yazılı beyanı üzerine yapılacak idari incelemeyle borçlar silinecek ve trafik tescil kaydı düşülecek.

- Hacizler Kaldırılacak, Muafiyet Sağlanacak: Bu madde kapsamındaki işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulacak. Ayrıca araçlar üzerinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre konulmuş olan tüm hacizler kaldırılacak.

SUİSTİMALE KARŞI SIKI ÖNLEM

Kanun teklifinde usulsüzlüklerin önüne geçilmesi için de net bir madde yer alıyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak bu düzenlemeden yararlanmaya çalışanlar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacak. Ayrıca tescil kaydı silinen bir aracın daha sonra fiilen var olduğu tespit edilirse, araç yeniden tescil edilerek silinen vergi borçları takip eden aydan itibaren yeniden tahakkuk ettirilecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan ve hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği belirtilen bu kanun teklifi, şimdi meclis komisyonundaki görüşmelerin ardından genel kurulun onayına sunulmayı bekliyor.