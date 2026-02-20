Yeni içişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Beyi tebrik ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. İlimize olduğu gibi ülkemize de hayırlı hizmetlerde bulunacağından hiç şüphe duymuyorum.

Göreve başlayışından beri terör örgütlerine, mafya ve çetelere, şer odaklarına karşı operasyonların aynı hızla devamını gördükçe devlette devamlılık ilkesi gereğince önceki İçişleri Bakanımızın kurduğu sistemin sürdürüleceğini görüyor ve mutlu oluyorum.

Sayın bakanımız, 1970 Konya doğumlu. Bana göre çok genç. 1995 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirmiş, yurdun pek çok yerinde kaymakamlık yapmış. Fakültede aldıüı teorik bilgiyi sahada uygulayarak yöneticilik tecrübesi kazanmış. Sonra merkez teşkilatında farklı görevlerde bulunmuş, Meclis Başkanlığında bazı idari ve istişari hizmetlerde görev almış. 2018 yılında Çorum valisi olarak ilimize atanmış.

Çorum Valiliği döneminde halkla kaynaşmayı başarmış bir vali kimliğiyle bilindi. Çeşitli toplantılara katıldı, halka hizmetinizdeyim mesajı verdi. Bazı toplantılarda cemaate imam olması, Kur’an tilaveti gibi alışık olmadığımız özellikleriyle kendisini topluma sevdirdi.

İdari konulardaki icraatlarını yakından takip ettim, dersem yalan olur. Zira herkes gibi o da görevini yapıyordu. İşinin başındaydı. İdarecilik zor iş. Her kesimden herkesi memnun etmek imkansızdır. Belki onun da mutlu edemediği insanlar olmuştur. Biz, bardağın dolu tarafına bakmayı tercih ediyoruz.

Sayın Valimi gelişinden dört-beş ay sonra yeni çıkan kitaplarımdan birkaçını takdim etmek üzere ziyaret ettim, memnun oldu. Uzun bir sohbetin ardından bayraklarımızın önünde bir hatıra fotoğrafı çekindik. O fotoğrafla birlikte bir mistik duvar saati hediye ederek beni yolcu etti.

Aradan iki ay kadar bir süre geçti ki valilik kaleminden bir telefon geldi. ‘Eğer müsait iseniz sayın valimiz, sizi evinizde ziyaret etmek istiyor’ diye. Hiç ummadığım bir haber karşısında ne diyeceğimi bilemedim. Merakla yanında kimlerin bulunacağını sordum. Onlar da ‘Belki belediye başkanı da bulunabilir’ dediler.

Misafirlerimizi bekliyoruz. Karşılama ve ağırlama için neler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ertesi gün öğleden sonra önce Valimiz, Belediye Başkanımız geldi. Ardından Emniyet Müdürümüz, Müftümüz ve Milli Eğitim Müdürümüz...

Herkes salonda yerlerini aldılar. Korumalar da oturma odasına geçtiler. Söz sohbet derken konunun nereden başlayıp nereye vardığını kestirmek zordu. Evet, bu bir nezaket ziyaretiydi. Belli bir gündem yoktu. Güncel konular, ilin sorunları, sosyal olaylar derken zamanın nasıl geçtiğini farkedemedik.

Sanıyorum iki buçuk saat kadar kaldılar. Ama çok samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Artık gidelim denip izin isteyip ayrıldılar.

Bu, benim için bir ilk değildi. Zaman zaman yanlarına bile varamadığımız insanlar, evime gelip beni ziyaret ediyorlardı. Bu ziyaretten mutlu oldum ve onur duydum. Ama özel ziyaret olduğu için basına bilgi vermeyi düşünmedim.

Aradan bir kaç ay geçti. Yine valilik özel kaleminden bir telefon geldi:

‘Valimizin eşi Azime hanım özel ziyaret için size gelmek istiyor.’ diye. Hiç alışık olmadığım kişilerin ziyaret talebi, benim için sürpriz oldu. Yanında Belediye Başkanımızın eşinin de bulunacağını öğrendim.

10 Ocak 2020 tarihinde sürpriz ziyaret Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın eşi, öğrencimdi. Babası da meslektaşımdı. Valimiz Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Hanım da Konya İlahiyat Fakültesi mezunuymuş. Çorum İlahiyat’ta da doktora yapıyormuş. Çorumla ve Hıdırlıkla çok ilgileniyormuş.

Azime hanım, orada yatan sahabelerin türbelerinin imar ve bakımı konusunda bir şeyler yapmak istiyor. Ziyaret sebebi, bu konuda benimle istişare etmekmiş.

Söz Konya’dan açıldı. Bende eski Konya’yı anlattım. O da fakültenin bugünki halini anlattı. Hatıralarımı yazdığımı söyleyince o da Konya hatıralarınızı mutlaka görmek istiyorum, dedi. Söz sohbet epeyce sürdü. Ziyaret iki saati aştı. Bu ilgiden ben de memnun oldum, onlar da.

Sonra Azime hanım, Hıdırlıktaki sahabe makamlarının üzerine Konya Olgunlaştırma Enstitüsü’nde yeni örtüler yaptırdı ve üzerlerine örttü. Şu anda o örtüler kullanılıyor.

Sayın bakanımız Mustafa Çiftçi Bey, tam bir ilim aşığı . ‘İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır. Öğrenmeyi terkeden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır.’ düşüncesinde. Bu temel fikirden hareketle İlahiyat Fakültesi’ni bitirmiş, bir kaç yüksek lisans tezi vermiş, o da yetmemiş Hukuk Fakültesi’ne kaydolmuş. Halen orada öğrenci .

Sayın bakanımızı Çorum’da görev yaptığı dönemde her yeni kitabım çıktığında ziyaret etmiştim. Çorum’dan ayrıldıkdan sonra da yeni kitaplarımı Erzurum’a göndermiştim. Gönülden gönüle köprü olsa gerekki irtibatımız sürdü.

Bakan olduğunu duyunca sevindim. Çok mutlu oldum. Ağır bir yükün altına girdiğinin o da farkında. Memleket sevgisinden, gayret ve samimiyetinden asla şüphe etmediğim Sayın Mustafa Çiftçi Bey’e yeni görevinde tekrar başarılar diliyorum.